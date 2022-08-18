"Барселона" хочет подписать Силву в следующем году

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"Барселона" хочет подписать Силву в следующем году

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва не перейдет в "Барселону" этим летом.

Как пишет журналист Альфредо Мартинес, каталонский клуб не смог найти 100 миллионов евро, которые просят горожане.

Ожидается, что в летнее трансферное окно 2023 года испанский клуб снова попытается приобрести 28-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне игрок сборной Португалии забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за "Манчестер Сити".

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