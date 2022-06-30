"Барселона" хочет избавиться от трех футболистов

Фото: твиттер Рики Пуча/Автор неизвестен

"Барселона" надеется избавиться от трех футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба уже сообщило защитникам Самуэлю Умтити и Оскару Мингесе, а также полузащитнику Рики Пучу, что они могут не приезжать в понедельник на тренировку. Вместо этого игрокам предложено взять неделю отпуска на поиски нового клуба.

В прошлом сезоне 22-летний Пуч провел за "Барселону" 17 матчей и забил один гол. На счету 23-летнего Мингесы две голевые передачи в 27 поединках. 28-летний Умтити провел всего один матч.

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