"Барселона" хочет аннулировать контракт де Йонга

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"Барселона" хочет аннулировать контракт де Йонга

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" намерено аннулировать контракт голландского полузащитника Френки де Йонга, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, боссы каталонского клуба считают, что в 2020 году хавбек подписал новый контракт с нарушением. По условиям соглашения, хавбек согласился на снижение зарплаты, но с условием получения дополнительных 18 миллионов евро в течение следующих четырех лет. При этом, прежнее руководство "Барселоны" утверждает, что контракт был продлен законно.

Ранее сообщалось, что 25-летним де Йонгом интересуются "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Челси".

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