"Барселона" готовится объявит о переходах двух игроков

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"Барселона" готовится объявит о переходах двух игроков

Фото: твиттер Франка Кессье/Автор неизвестен

"Барселона" готовится объявить о переходах защитника "Челси" Андреаса Кристенсена и полузащитника "Милана" Франка Кессье, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб уже подписал контракты с обоими футболистами. Оба игрока достанутся каталонцам бесплатно, так как с 1 июля они станут свободными агентами.

В прошлом сезоне 26-летний Кристенсен провел за "Челси" 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету 25-летнего Кессье семь забитых мячей и одна голевая передача в 39 поединках за "Милан".

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