"Барселона" готовит очередное снижение зарплаты для футболистов
"Барселона" собирается поговорить с лидерами команды об очередном снижении зарплаты.
Как передает Diario Sport со ссылкой на инсайдера Жерара Ромеро, об этом уже поговорили с защитником
В каталонском клубе надеются, что таким образом получится снять ограничения, наложенные Ла Лигой.
Известно, что также о понижении зарплаты представители клуба сообщили полузащитнику Серджи Бускетсу.
Не пропустите: "Барселона" рассматривает два варианта по Пьяничу. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Назван лучший футболист РПЛ в июле
-
Санчеш успешно прошёл медосмотр для "ПСЖ"
-
"ПСЖ" будет платить зарплату Вейналдуму даже во время аренды в "Рому"
-
"Аталанта" определилась с будущим Миранчука
-
"Динамо" покупает игрока сборной Мексики за 7 миллионов долларов
-
В матчах еврокубков начнёт действовать полуавтоматическая система определения офсайда
-
Паредес близок к переходу в клуб Серии А
-
Черчесов высказался о ничейном матче "Ференцвароша" в Лиге чемпионов
-
"Барселона" готовит очередное снижение зарплаты для футболистов
-
Бывший форвард "Спартака" переходит в "Шальке"
-
"Челси" не отпустит ветерана в "Барселону"
-
Де Лигт очень тепло высказался о Роналду
-
Голкипер "Барселоны" Нето может оказаться в АПЛ
-
Обамеянг может вернуться в Лондон
-
"Лестер" не продал защитника в "Челси" за 75 миллионов
-
Абаскаля оштрафовали за поведение в матче с "Оренбургом"
-
Главные новости дня: 3 августа
-
Успех "Динамо" Киев, феерия "Бодо", позор "Жальгириса": результаты квалификации ЛЧ 3 августа
-
Тен Хаг просит "МЮ" купить полузащитника "Челси"
-
"Барселона" пыталась дать взятку чиновнику УЕФА в 2020 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14