"Барселона" готовит очередное снижение зарплаты для футболистов

Теги жерар пикесерхио бускетс

"Барселона" готовит очередное снижение зарплаты для футболистов

"Барселона" собирается поговорить с лидерами команды об очередном снижении зарплаты.

Как передает Diario Sport со ссылкой на инсайдера Жерара Ромеро, об этом уже поговорили с защитником 

В каталонском клубе надеются, что таким образом получится снять ограничения, наложенные Ла Лигой.

Известно, что также о понижении зарплаты представители клуба сообщили полузащитнику Серджи Бускетсу. 

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