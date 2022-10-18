"Барселона" готовит обмен игроками с "Интером"

Фото: сайт "Интера"/Автор неизвестен

Полузащитник "Интера" Николо Барелла может оказаться в "Барселоне".

Как сообщает Calciomercatoweb, в рамках сделки "Барса" готова предложить "Интеру" Франка Кессье, который перешёл в команду свободным агентом летом 2022 года.

Кроме того, 25-летним футболистом интересуется мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне Барелла забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 13 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

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