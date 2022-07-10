"Барселона" готова удовлетворить запросы "Баварии" по Левандовскому

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

"Барселона" не оставляет надежд подписать форварда "Баварии" Роберта Левандовского.

По информации Sport1, испанский клуб готов удовлетворить требование партнеров и заплатить за поляка 50 млн евро.

В то же время пока чемпионы Германии все еще не видят на рынке футболиста, способного заменить такого футболиста.

Сам поляк уже говорил, что надеется сменить клуб этим летом.

В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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