"Барселона" готова удовлетворить запросы "Баварии" по Левандовскому
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
"Барселона" не оставляет надежд подписать форварда "Баварии" Роберта Левандовского.
По информации Sport1, испанский клуб готов удовлетворить требование партнеров и заплатить за поляка 50 млн евро.
В то же время пока чемпионы Германии все еще не видят на рынке футболиста, способного заменить такого футболиста.
Сам поляк уже говорил, что надеется сменить клуб этим летом.
В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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