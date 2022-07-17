"Барселона" готова продать Депая

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"Барселона" готова продать Депая

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Барселона" готова продать голландского нападающего Мемфиса Депая, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб хочет получить за футболиста около 20 миллионов евро. При этом, если продать игрока не удастся, то главный тренер "Барселоны" Хави по-прежнему будет на него рассчитывать.

В прошлом сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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