"Барселона" готова продать Депая
Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен
"Барселона" готова продать голландского нападающего Мемфиса Депая, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, каталонский клуб хочет получить за футболиста около 20 миллионов евро. При этом, если продать игрока не удастся, то главный тренер "Барселоны" Хави по-прежнему будет на него рассчитывать.
В прошлом сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14