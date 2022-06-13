"Барселона" договорилась с защитником "Челси"

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"Барселона" договорилась с защитником "Челси"

Фото: твиттер Маркоса Алонсо/Автор неизвестен

"Барселона" договорилась с испанским защитником "Челси" Маркосом Алонсо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб теперь ждет "аристократов" цену на трансфер футболиста. 

В минувшем сезоне 31-летний Алонсо провел за "Челси" 46 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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