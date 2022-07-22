"Барселона" договорилась с опытным испанским защитником
Фото: твиттер Иньиго Мартинеса/Автор неизвестен
Защитник "Атлетика" Иньиго Мартинес может перейти в "Барселону", сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, каталонский клуб договорился с футболистом об условиях четырехлетнего контракта. Впрочем, "Барселоне" еще нужно согласовать сумму трансфера игрока, так как "Атлетик" хочет получить за него не менее 50 миллионов евро.
В прошлом сезоне 31-летний Мартинес провел за "Атлетик" 33 матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
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|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
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