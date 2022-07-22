"Барселона" договорилась с опытным испанским защитником

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"Барселона" договорилась с опытным испанским защитником

Фото: твиттер Иньиго Мартинеса/Автор неизвестен

Защитник "Атлетика" Иньиго Мартинес может перейти в "Барселону", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб договорился с футболистом об условиях четырехлетнего контракта. Впрочем, "Барселоне" еще нужно согласовать сумму трансфера игрока, так как "Атлетик" хочет получить за него не менее 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне 31-летний Мартинес провел за "Атлетик" 33 матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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