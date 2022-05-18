"Барселона" договорилась с Левандовски

Теги барселонабавария мюнхенроберт левандовскитрансферы

"Барселона" договорилась с Левандовски

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" согласовала условия личного контракта с польским нападающим "Баварии" Робертом Левандовски, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, стороны договорились о контракте до лета 2025 года. Впрочем, "Барселоне" еще нужно согласовать трансфер с "Баварией". Каталонцы готовы заплатить за форварда не более 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" отказалась от Гайя и Солера. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" готовится к подписанию Кунде

"Челси" готовится к подписанию Кунде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов