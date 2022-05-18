"Барселона" договорилась с Левандовски

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" согласовала условия личного контракта с польским нападающим "Баварии" Робертом Левандовски, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, стороны договорились о контракте до лета 2025 года. Впрочем, "Барселоне" еще нужно согласовать трансфер с "Баварией". Каталонцы готовы заплатить за форварда не более 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" отказалась от Гайя и Солера. | https://dailysports.net