"Барселона" договорилась с Кристенсеном из "Челси": названы условия

Фото: твиттер Андреаса Кристенсена/Автор неизвестен

Датский защитник "Челси" Андреас Кристенсен перейдет в "Барселону", сообщает AS.

По сведениям источника, зарплата футболиста составит пять миллионов евро в год. Стороны заключат контракт до лета 2027 года. Кристенсен достанется "Барселоне" бесплатно, так как его контракт с "Челси" истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 26-летний Кристенсен провел за "Челси" 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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