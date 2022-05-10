"Барселона" договорилась с "Астон Виллой" о переходе Коутиньо

Фото: твиттер Коутиньо\Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филипе Коутиньо, выступающий на правах аренды в "Астон Вилле", останется в английском клубе на постоянной основе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка полностью согласована со стороны игрока - он хочет остаться, так как он более чем счастлив под руководством Джеррарда.

Со ссылкой на Жерара Ромеро отмечается, что сумма трансфера составит около 20 миллионов евро, а также "Барса" получит 50% от последующей продажи бразильца.

Сообщается, что теперь сторонам нужно согласовать схему платежей.

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