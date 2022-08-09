"Барселона" договорилась о переходе звезды "Манчестер Сити"

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"Барселона" договорилась о переходе звезды "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

"Барселона" договорилась о переходе полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силвы, сообщает журналист Жерар Морено в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб согласился продать футболиста за 50-60 миллионов евро, так как он проявил большое желание присоединиться к каталонцам.

В нынешнем сезоне 27-летний Силва провел за "Манчестер Сити" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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