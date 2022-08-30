"Барселона" договорилась о переходе защитника "Челси"

Фото: твиттер Маркоса Алонсо/Автор неизвестен

Испанский защитник "Челси" Маркос Алонсо перейдет в "Барселону", сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб договорился о переходе футболиста. Ранее сообщалось, что "аристократы" требуют за игрока около 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний Алонсо провел за "Челси" 46 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. В нынешнем сезоне он на поле не выходил.

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