"Барселона" договорилась о переходе Рафиньи

Фото: твиттер Рафиньи Диаса/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Лидса" Рафинья Диас перейдет в "Барселону", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб заплатит за футболиста 72 миллиона евро. При этом каталонцы уже согласовали с игроком условия личного контракта. Из борьбы за бразильца уже выбыл другой претендент - лондонский "Челси".

В минувшем сезоне 25-летний Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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