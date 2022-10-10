"Барселона" добилась трудной победы в Ла Лиге

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"Барселона" добилась трудной победы в Ла Лиге

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Сельту" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Педри.

"Барселона", набрав 22 очка, вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 10 очками осталась на 11-й позиции.

"Барселона" – "Сельта" - 1:0 (1:0)
Гол: Педри, 17 -  1:0

"Барселона": тер Штеген, Бальде (Серджи Роберто, 77), Пике, Алонсо, Альба (Эрик Гарсия, 86), Бускетс, Педри (де Йонг, 63), Гави, Левандовски, Рафинья (Дембеле, 64), Ферран Торрес (Фати, 63).

"Сельта": Марчесин, Мальо (Мингеса, 90), Нуньес, Айду, Галан, Серви (Пасиенсия, 84), Оскар Родригес, Бельтран, Вейга (Солари, 75), Аспас, Ларсен (Карлес Перес, 75).

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