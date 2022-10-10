"Барселона" добилась трудной победы в Ла Лиге
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Сельту" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Педри.
"Барселона", набрав 22 очка, вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 10 очками осталась на 11-й позиции.
"Барселона" – "Сельта" - 1:0 (1:0)
Гол: Педри, 17 - 1:0
"Барселона": тер Штеген, Бальде (Серджи Роберто, 77), Пике, Алонсо, Альба (Эрик Гарсия, 86), Бускетс, Педри (де Йонг, 63), Гави, Левандовски, Рафинья (Дембеле, 64), Ферран Торрес (Фати, 63).
"Сельта": Марчесин, Мальо (Мингеса, 90), Нуньес, Айду, Галан, Серви (Пасиенсия, 84), Оскар Родригес, Бельтран, Вейга (Солари, 75), Аспас, Ларсен (Карлес Перес, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14