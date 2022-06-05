"Барселона" далека от договоренности по трансферу Рафиньи

Фото: твиттер Рафиньи Диаса/Автор неизвестен

"Барселона" не может договориться по трансферу бразильского полузащитника "Лидса" Рафиньи Диаса, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб готов заплатить за футболиста не более 40 миллионов евро, а "Лидс" оценивает его в 65 миллионов. В связи с этим "Барселона" надеется договориться о снижении цены.

В минувшем сезоне 25-летний Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Барселона" продаст Жуджлу в бельгийский топ-клуб. | https://dailysports.net