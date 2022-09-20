"Барселона", "Челси" и "Арсенал" поборются за бразильца из АПЛ

Фото: твиттер Дугласа Луиса/Автор неизвестен

"Арсенал", "Барселона" и "Челси" проявляют интерес к полузащитнику "Астон Виллы" и сборной Бразилии Дугласу Луису, сообщает Football365.

По сведениям источника, английские и каталонский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Вилланы" хотят получить за бразильца не менее 46 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Дуглас Луис провел за "Астон Виллу" семь матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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