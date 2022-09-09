"Барселона" будет судиться с "Атлетико" из-за Гризманна

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

"Барселона" будет судиться с "Атлетико" из-за ситуации с форвардом команды Антуаном Гризманном.

Каталонцы настаивают на немедленной выплате 40 миллионов евро, так как считает, что форвард уже является полноценным игроком мадридцев.

В то же время француз пока лишь арендован "Атлетико". Мадридский клуб будет обязан выкупить француза за 40 млн евро, если игрок проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона.

Интересно, что "Атлетико" выпускает футболиста на замену после 60-й минуты в последних пяти матчах.

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