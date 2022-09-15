"Барселона" будет играть в форме непривычного цвета

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"Барселона" будет играть в форме непривычного цвета

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В следующем сезоне запасной комплект формы "Барселоны" будет белого цвета.

По данным портала Sport.es, такой дизайн после дебатов был одобрен лично президентом клуба Жоаном Лапортой, а также советом директоров каталонского клуба.

Президент клуба уверен, что данный комплект формы станет одним из самых продаваемых в истории.

Последний раз каталонцы примеряли белый цвет в качестве основного на своей форме в сезоне 1977/78.

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