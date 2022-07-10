"Барселона" близка к сохранению Дембеле

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле близок к подписанию контракта с "Барселоной", сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб практически договорился с футболистом о соглашении до лета 2024 года. Зарплата форварда сократится на 40 процентов. В настоящее время француз является свободным агентом.

В прошлом сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач.

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