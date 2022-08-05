"Барселона" близка к покупке защитника "Челси"

Фото: твиттер Маркоса Алонсо/Автор неизвестен

Испанский защитник "Челси" Маркос Алонсо близок к переходу в "Барселону", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский и английский клубы в настоящее время ведут активные переговоры, которые близки к завершения. Впрочем, продажу игрока еще должен одобрить главный тренер "аристократов" Томас Тухель.

В прошлом сезоне 31-летний Алонсо провел за "Челси" 46 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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