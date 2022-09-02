"Барселона" бесплатно подписала Бельерина

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин перебрался в "Барселону".

27-летний защитник в последний день трансферного окна расторг контракт со своим клубом и перешел в каталонский клуб на правах свободного агента.

Контракт с "Барселоной" рассчитан на один сезон, в нем прописаны отступные в 50 миллионов евро.

Интересно, что Бельерин является воспитанником "Барселоны, за которую он играл с 2003 по 2011 год.

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