"Барселона" бесплатно подписала Бельерина

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"Барселона" бесплатно подписала Бельерина

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин перебрался в "Барселону".

27-летний защитник в последний день трансферного окна расторг контракт со своим клубом и перешел в каталонский клуб на правах свободного агента. 

Контракт с "Барселоной" рассчитан на один сезон, в нем прописаны отступные в 50 миллионов евро.

Интересно, что Бельерин является воспитанником "Барселоны, за которую он играл с 2003 по 2011 год.

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