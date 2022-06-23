"Барселона", "Бавария" и еще 8 клубов интересуются талантом киевского "Динамо"

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"Барселона", "Бавария" и еще 8 клубов интересуются талантом киевского "Динамо"

Фото: твиттер Самбы Диалло/Автор неизвестен

"Барселона" и "Бавария" проявляют интерес к сенегальскому форварду киевского "Динамо" Самбе Диалло, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, испанский и немецкий клубы рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуются "Милан", "Марсель", "Монако", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг", "Лион", "Андерлехт" и "Брюгге". Африканец имеет право приостановить контракт с украинским клубом по правилам ФИФА.

19-летний Диалло выступает за "Динамо" с 2021 года. В минувшем сезоне он провел восемь матчей в Юношеской лиге УЕФА и забил пять голов.

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