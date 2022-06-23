"Барселона", "Бавария" и еще 8 клубов интересуются талантом киевского "Динамо"
Фото: твиттер Самбы Диалло/Автор неизвестен
"Барселона" и "Бавария" проявляют интерес к сенегальскому форварду киевского "Динамо" Самбе Диалло, сообщает Fichajes.
По сведениям источника, испанский и немецкий клубы рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуются "Милан", "Марсель", "Монако", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг", "Лион", "Андерлехт" и "Брюгге". Африканец имеет право приостановить контракт с украинским клубом по правилам ФИФА.
19-летний Диалло выступает за "Динамо" с 2021 года. В минувшем сезоне он провел восемь матчей в Юношеской лиге УЕФА и забил пять голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20