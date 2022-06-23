Барриос вернулся в Россию и уже потренировался с "Зенитом"

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Барриос вернулся в Россию и уже потренировался с "Зенитом"

Фото: твиттер "Зенита"/автор неизвестен

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос принял участие в тренировке сине-бело-голубых.

Кадры с тренировкой футболиста на поле опубликовали в официальном Telegram-канале "Зенита".

"Встречаем Кучо! И сразу за работу", — говорится в подписи к ролику.

Напомним, что Барриос решил вернуться в Россию несмотря на то, что ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.
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