Барриос определился с будущим в "Зените"

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Барриос определился с будущим в "Зените"

Фото: твиттер "Зенита"/автор неизвестен

Колумбийский полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос весь предстоящий сезон собирается провести в питерском клубе.

"Остаюсь в Зените. На весь сезон", — сказал Барриос "Чемпионату".

Интересно, что в услугах Барриоса заинтересованы клубы из Европы, а также бразильский "Фламенго".

В прошлом сезоне футболист сыграл в 37 матчах во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. 

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