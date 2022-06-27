Барриос может покинуть "Зенит"

Фото: твиттер Вильмара Барриоса/Автор неизвестен

Колумбийский полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает BastidoresFla.

По сведениям источника, главным претендентом на футболиста является "Фламенго", который уже связался с его представителями. Также хавбек входит в сферу интересов нескольких европейских клубов.

В минувшем сезоне 28-летний Барриос провел за "Зенит" 37 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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