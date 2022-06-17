Баринов получил два предложения из Турции
Фото: инстаграм Баринова/Автор неизвестен
Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов близок к переезду в чемпионат Турции.
Как пишет телеграм-канал "Мутко против", 25-летним игроком сборной России интересуются "Галатасарай" и "Трабзонспор".
Отметим, что соглашение футболиста с московским клубом действует до июня 2023 года.
Баринов выступает в "Локомотиве" с 2015 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах чемпионата и отдал две результативные передачи.
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