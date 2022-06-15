Фото: инстаграм Баринова/Автор неизвестен

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов может сменить команду в летнее трансферное окно.

По словам футболиста, его переход может состояться и позже.

"Предложения к агенту поступают, в том числе из Европы", — приводит слова Баринова ТАСС.

Баринов выступает в "Локомотиве" с 2015 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах чемпионата и отдал две результативные передачи.

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