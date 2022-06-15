Баринов может сменить команду в летнее трансферное окно

Теги дмитрий бариновлокомотив москва

Баринов может сменить команду в летнее трансферное окно

Фото: инстаграм Баринова/Автор неизвестен

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов может сменить команду в летнее трансферное окно.

По словам футболиста, его переход может состояться и позже.

"Предложения к агенту поступают, в том числе из Европы", — приводит слова Баринова ТАСС.

Баринов выступает в "Локомотиве" с 2015 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах чемпионата и отдал две результативные передачи.

Читайте также:  ЦСКА объявил о назначении Федотова главным тренером  | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов