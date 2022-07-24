Баринов может перейти в "Валенсию"

Фото: твиттер Дмитрия Баринова/Автор неизвестен

"Валенсия" проявляет интерес к полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Баринову, сообщает Plaza Deportiva.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает кандидатуру россиянина в качестве дешевой альтернативы Тьемуэ Бакайоко ("Челси") и Лукасу Торрейре ("Арсенал").

В прошлом сезоне 25-летний Баринов провел за "Локомотив" 30 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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