Баринов имеет два предложения от клубов РПЛ

Фото: твиттер Дмитрия Баринова/Автор неизвестен

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют московское "Динамо" и петербургский "Зенит". "Железнодорожники" готовы продать игрока, но хотят получить за него шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний Баринов провел за "Локомотив" 30 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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