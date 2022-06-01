Балотелли заявил о желании вернуться в Италию и назвал возможный клуб

Фото: твиттер Марио Балотелли/Автор неизвестен

Нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли не стал скрывать, что ему хотелось бы вернуться в чемпионат Италии.

По словам футболиста, у него даже есть вариант в Серии А.

"Я бы очень хотел вернуться и играть в Италии. "Монца"? Мы говорили этим вечером, посмотрим", — приводит слова игрока журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2021/2022 31-летний итальянец принял участие в 31 матче чемпионата Турции, в которых забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи.

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