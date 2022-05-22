Балотелли забил пять голов в матче чемпионата Турции
Фото: твиттер Марио Балотелли/Автор неизвестен
Итальянский нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли забил пять голов в матче 38-го тура чемпионата Турции с "Гезтепе" (7:0).
Форвард сделал хет-трик в первом тайме, а затем дважды отличился во второй половине.
31-летний Балотелли в нынешнем сезоне провел 33 матча, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач.
"Адана Демирспор", набрав 55 очков, заняла девятое место в турнирной таблице Суперлиги.
"Адана Демирспор" - "Гезтепе" - 7:0 (5:0)
Голы: Чанкая, 25 (автогол) - 1:0, Балотелли, 33 - 2:0, Балотелли, 36 - 3:0, Балотелли, 44 - 4:0, Озтюмер, 45 - 5:0, Балотелли, 61 - 6:0, Балотелли, 70 - 7:0
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Определились лучшие бомбардир и ассистент АПЛ по итогам сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24