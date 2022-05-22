Балотелли забил пять голов в матче чемпионата Турции

Фото: твиттер Марио Балотелли/Автор неизвестен

Итальянский нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли забил пять голов в матче 38-го тура чемпионата Турции с "Гезтепе" (7:0).

Форвард сделал хет-трик в первом тайме, а затем дважды отличился во второй половине.

31-летний Балотелли в нынешнем сезоне провел 33 матча, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач.

"Адана Демирспор", набрав 55 очков, заняла девятое место в турнирной таблице Суперлиги.

"Адана Демирспор" - "Гезтепе" - 7:0 (5:0)

Голы: Чанкая, 25 (автогол) - 1:0, Балотелли, 33 - 2:0, Балотелли, 36 - 3:0, Балотелли, 44 - 4:0, Озтюмер, 45 - 5:0, Балотелли, 61 - 6:0, Балотелли, 70 - 7:0

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