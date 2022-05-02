Балотелли трогательно попрощался с умершим агентом Райолой
Фото: твиттер Марио Балотелли/Автор неизвестен
Итальянский нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли попрощался со своим агентом Мино Райолой, который ушел из жизни 30 апреля.
"Ты всегда будешь со мной, в жизни и в футболе! Твои упреки, помощь, советы, шутки и стратегии всегда будут в моей голове. Я люблю тебя и всегда буду любить тебя как второго отца. И я уверен, что, находясь наверху, ты всегда будешь присутствовать в нашей жизни! Счастливого пути, Мино", - написал Балотелли в своей социальной сети.
В нынешнем сезоне 31-летний Балотелли провел за "Адана Демирспор" 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Балотелли сделал новую татуировку на лице. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 мая
-
Карпин отреагировал на отстранение российского футбола
-
Расписание ответных матчей 1/2 финала Лиги Конференций
-
"Хетафе" и "Бетис" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" разгромил "Брентфорд"
-
Расписание ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы
-
"Аталанта" едва не проиграла аутсайдеру Серии А
-
"РБ Лейпциг" Тедеско проиграл "Боруссии" из Гладбаха
-
Дортмундская "Боруссия" купила защитника сборной Германии
-
Расписание ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
-
Балотелли трогательно попрощался с умершим агентом Райолой
-
УЕФА забанил российский футбол. Полный список турниров
-
Роналду - лучший игрок "Манчестер Юнайтед" в апреле
-
Губерниев раскритиковал Дзюбу
-
Депай высказался о своем будущем
-
В Госдуме РФ отреагировали на решение УЕФА об отстранении российского футбола
-
Чемпионство "Зенита", успех "Спартака", провал ЦСКА: результаты 27-го тура РПЛ
-
"Нижний Новгород" упустил победу над тульским "Арсеналом"
-
УЕФА нашел замену "Зениту" в Лиге чемпионов
-
Молодежная сборная России отстранена от Евро-2023
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17