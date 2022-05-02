Балотелли трогательно попрощался с умершим агентом Райолой

Теги марио балотеллимино райолаадана демирспор

Балотелли трогательно попрощался с умершим агентом Райолой

Фото: твиттер Марио Балотелли/Автор неизвестен

Итальянский нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли попрощался со своим агентом Мино Райолой, который ушел из жизни 30 апреля.

"Ты всегда будешь со мной, в жизни и в футболе! Твои упреки, помощь, советы, шутки и стратегии всегда будут в моей голове. Я люблю тебя и всегда буду любить тебя как второго отца. И я уверен, что, находясь наверху, ты всегда будешь присутствовать в нашей жизни! Счастливого пути, Мино", - написал Балотелли в своей социальной сети.

В нынешнем сезоне 31-летний Балотелли провел за "Адана Демирспор" 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Балотелли сделал новую татуировку на лице. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 2 мая

Главные новости дня: 2 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов