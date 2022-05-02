Балотелли трогательно попрощался с умершим агентом Райолой

Фото: твиттер Марио Балотелли/Автор неизвестен

Итальянский нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли попрощался со своим агентом Мино Райолой, который ушел из жизни 30 апреля.

"Ты всегда будешь со мной, в жизни и в футболе! Твои упреки, помощь, советы, шутки и стратегии всегда будут в моей голове. Я люблю тебя и всегда буду любить тебя как второго отца. И я уверен, что, находясь наверху, ты всегда будешь присутствовать в нашей жизни! Счастливого пути, Мино", - написал Балотелли в своей социальной сети.

В нынешнем сезоне 31-летний Балотелли провел за "Адана Демирспор" 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Балотелли сделал новую татуировку на лице. | http://soccernews.ru