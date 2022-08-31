Балотелли принял решение сменить клуб
Фото: твиттер Марио Балотелли/Автор неизвестен
32-летний форвард "Адана Демирспор" Марио Балотелли принял решение сменить клуб.
Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, футболист уже договорился о личном контракте со швейцарским "Сьоном".
В ближайшее время итальянцу предстоит регулировать юридическую сторону перехода с нынешним клубом.
В среду Марио пройдёт медицинское обследование перед переходом в новую команду.
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|28
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|7
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|8
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|Газиантеп ББ
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|Антальяспор
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|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
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|Малатия Беледийеспор
|28
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|15
|Джайкур Ризеспор
|27
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|28
|27
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|Кайсериспор
|28
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|28
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