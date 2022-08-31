Фото: твиттер Марио Балотелли/Автор неизвестен

32-летний форвард "Адана Демирспор" Марио Балотелли принял решение сменить клуб.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, футболист уже договорился о личном контракте со швейцарским "Сьоном".

В ближайшее время итальянцу предстоит регулировать юридическую сторону перехода с нынешним клубом.

В среду Марио пройдёт медицинское обследование перед переходом в новую команду.

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