Балотелли принял решение сменить клуб

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Балотелли принял решение сменить клуб

Фото: твиттер Марио Балотелли/Автор неизвестен

32-летний форвард "Адана Демирспор" Марио Балотелли принял решение сменить клуб.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, футболист уже договорился о личном контракте со швейцарским "Сьоном".

В ближайшее время итальянцу предстоит регулировать юридическую сторону перехода с нынешним клубом.

В среду Марио пройдёт медицинское обследование перед переходом в новую команду.

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