Балотелли едва не подрался с тренером после матча чемпионата Турции (видео)

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Балотелли едва не подрался с тренером после матча чемпионата Турции (видео)

Фото: твиттер Марио Балотелли/Автор неизвестен

Нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли едва не подрался с главным тренером команды Винченцо Монтеллой после окончания матча 4-го тура чемпионата Турции с "Умраниеспором" (1:0).

После финального свистка итальянский специалист начал высказывать претензии итальянскому форварду. Балотелли ответил тренеру в резкой форме и это едва не привело к драке.

В нынешнем сезоне 32-летний Балотелли провел за "Адана Демирспор" два матча и отдал один голевой пас.

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