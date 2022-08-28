Балотелли едва не подрался с тренером после матча чемпионата Турции (видео)
Фото: твиттер Марио Балотелли/Автор неизвестен
Нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли едва не подрался с главным тренером команды Винченцо Монтеллой после окончания матча 4-го тура чемпионата Турции с "Умраниеспором" (1:0).
После финального свистка итальянский специалист начал высказывать претензии итальянскому форварду. Балотелли ответил тренеру в резкой форме и это едва не привело к драке.
В нынешнем сезоне 32-летний Балотелли провел за "Адана Демирспор" два матча и отдал один голевой пас.
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|Галатасарай
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|Аланьяспор
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|Фенербахче
|28
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|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
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|Касимпаса
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|Генчлербирлиги
|28
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|Малатия Беледийеспор
|28
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|15
|Джайкур Ризеспор
|27
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|16
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|28
|27
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|Кайсериспор
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|28
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