Баллак закрутил роман с девушкой своего погибшего сына

Теги михаэль баллак

Баллак закрутил роман с девушкой своего погибшего сына

Фото: The Sun/Автор неизвестен

Легендарный немецкий футболист Михаэль Баллак начал отношения с 21-летней моделью, которая была девушкой его покойного сына.

Как сообщает издание The Sun, Эмиль Баллак погиб в трагической аварии на квадроцикле в августе прошлого года.

Внезапно 18-летний юноша потерял контроль над транспортным средством и оказался под квадроциклом на дороге общего пользования.

Недавно Баллака-старшего заметили на выставке Art Basel, ярмарке современного искусства, со своей гораздо более молодой девушкой.

Пара не скрывала теплых отношений и поцеловалась на публике. 

СМИ также уточняют, что новая возлюбленная бывшего игрока могла быть просто близкой подругой его покойного сына.

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