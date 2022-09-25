Баллак оценил шансы "Униона" выиграть Бундеслигу

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Баллак оценил шансы "Униона" выиграть Бундеслигу

Фото: твиттер Михаэля Баллака/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Германии Михаэль Баллак выразил мнение, что берлинский "Унион" может стать чемпионом Германии в нынешнем сезоне.

"Безусловно, в данный момент слишком надменно говорить о чемпионстве "Униона", особенно учитывая силу "Баварии", которая все время доминирует в Бундеслиге. Впрочем, можно помечтать, так как в футболе возможно все. В 1998 году я сумел выиграть Бундеслигу в составе "Кайзерслаутерна", который стал чемпионом сразу после повышения в классе. Также можно вспомнить пример "Лестера", который стал чемпионом Англии в 2016 году", - цитирует Баллака Sport Bild.

После семи туров "Унион", набрав 17 очков, занимает первое место в чемпионате Германии.

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