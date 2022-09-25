Баллак оценил шансы "Униона" выиграть Бундеслигу
Фото: твиттер Михаэля Баллака/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной Германии Михаэль Баллак выразил мнение, что берлинский "Унион" может стать чемпионом Германии в нынешнем сезоне.
"Безусловно, в данный момент слишком надменно говорить о чемпионстве "Униона", особенно учитывая силу "Баварии", которая все время доминирует в Бундеслиге. Впрочем, можно помечтать, так как в футболе возможно все. В 1998 году я сумел выиграть Бундеслигу в составе "Кайзерслаутерна", который стал чемпионом сразу после повышения в классе. Также можно вспомнить пример "Лестера", который стал чемпионом Англии в 2016 году", - цитирует Баллака Sport Bild.
После семи туров "Унион", набрав 17 очков, занимает первое место в чемпионате Германии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20