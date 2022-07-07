Бальбуэна приостановил контракт с "Динамо"
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Защитник московского "Динам" Фабиан Бальбуэна покинет столичную команду этим летом.
По данным "Спорт-Экспресса", игрок сборной Парагвая намерен воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с московским клубом.
В то же время журналист Константин Алексеев уточняет, что Бальбуэна пока тренируется с "Динамо".
В минувшем сезоне 30-летний центральный защитник сыграл 31 матч за клуб во всех турнирах и забил 3 гола.
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