Бальбуэна приостановил контракт с "Динамо"

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Защитник московского "Динам" Фабиан Бальбуэна покинет столичную команду этим летом.

По данным "Спорт-Экспресса", игрок сборной Парагвая намерен воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с московским клубом.

В то же время журналист Константин Алексеев уточняет, что Бальбуэна пока тренируется с "Динамо".

В минувшем сезоне 30-летний центральный защитник сыграл 31 матч за клуб во всех турнирах и забил 3 гола.

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