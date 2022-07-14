Бакка вернулся в чемпионат Колумбии

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Бакка вернулся в чемпионат Колумбии

Фото: инстаграм "Гранады"/Автор неизвестен

Форвард "Гранады" Карлос Бакка покинул клуб.

Накануне опытный футболист подписал контракт с "Атлетико Хуниор", о чем сообщили на официальном сайте колумбийского клуба.

Сроки контракта с 35-летним колумбийцем не разглашается. Отметим, что Бакка уже выступал за эту команду с 2009 по 2011 год.

В Европе Карлос поиграл за "Брюгге", "Севилью", "Милан" и "Вильярреал". Он является трехкратным победителем Лиги Европы.

За "Гранаду" в прошлом сезоне он провел 19 матчей, в которых забил гол и отдал 3 результативные передачи.

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