Бакайоко вернется в "Челси"

Фото: твиттер Тьемуэ Бакайоко/Автор неизвестен

Французский полузащитник Тьемуэ Бакайоко досрочно вернется в "Челси" из аренды в "Милане", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба приняло решение расторгнуть арендный договор, который действовал до лета 2023 года. После возвращения игрока "Челси" постарается его продать.

В прошлом сезоне 27-летний Бакайоко провел за "Милан" 18 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Челси" действует до лета 2024 года.

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