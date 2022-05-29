Бакаев высказался об уходе из "Спартака"
Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился мнением о своем предстоящем уходе из клуба. Контракт игрока истекает ближайшим летом.
"Я еще буду принимать это непростое решение. Так случается, решили не продлевать. Не знаю, с чем это решение связано. Конечно, я хотел остаться. Я даже сейчас жду, что мне скажут, что мы передумали. Я не знаю, честно. Не знаю, что я кому сделал", – приводит слова Бакаева "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 25-летний Бакаев провел за "Спартак" 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач.
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