Бакаев высказался о своем будущем
Фото: твиттер Бакаева\Автор неизвестен
Атакующий полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился информацией по поводу своего будущего на фоне слухов о возможном переходе в "Зенит".
Напомним, что контракт футболиста со "Спартаком" истекает уже в конце нынешнего сезона.
"Мы договорились не принимать никаких решений до конца сезона. Сейчас важно сконцентрироваться на оставшихся матчах. После финала Кубка с семьей и агентом обсудим и примем решение", - сказал Бакаев.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах "Спартака" во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.
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