Бакаев выбрал игровой номер в "Зените"

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Новичок "Зенита" Зелимхан Бакаев определился с игровым номером в новом клубе.

"Будет седьмой номер, семёрка. Это просто номер. Хотя в детстве я хотел его получить — под ним играет мой любимый футболист Криштиану Роналду. Хочу сказать, что буду делать всё, что в моих силах, чтобы достойно представлять "Зенит", радовать вас, чтобы вы благодаря моей самоотдаче и игре приняли меня" — приводит слова игрока пресс-служба сине-бело-голубых.

Как известно, 25-летний Бакаев перебрался в "Зенит" из "Спартака". За московский клуб он провел 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач.

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