Бакаев рассказал, почему взял 7-й номер в "Зените"
Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен
Новичок "Зенита" Зелимхан Бакаев рассказал о том, почему выбрал седьмой номер в санкт-петербургском клубе.
Весьма ожидаемо, такой выбор был посвящен португальскому феномену Криштиану Роналду.
"Я полюбил футбол и начал им увлекаться как раз благодаря Криштиану: можно сказать, я был болен им, не пропускал ни одного матча "Манчестер Юнайтед", а уже после посмотрел о нём два документальных фильма.
Мне нравится самоотдача Роналду, как он работает на тренировках, его образ. Очень надеюсь, что как-нибудь пересечёмся с ним на поле в матче за сборные. А под седьмым номером я прежде играл только в дубле и юношеской Лиге чемпионов. Если бы семёрка была занята – не взял бы. А так спросил, и мне сказали, что она свободна", — сказал Бакаев "Чемпионату".
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