Бакаев рассказал, как решился на переход в "Зенит"
Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен
Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал, как решился на переход в "Зенит", являясь воспитанником "Спартака".
По словам футболиста, для него это очень ответственный момент.
"Переход в большой клуб с историей – очень ответственный момент в моей жизни, в моей карьере.
Так как я все время играл в одной команде (за исключением аренды в Тулу), то никогда не представлял, как происходит переход: подписание контракта, переговоры, гостиницы, самолеты. Не скрою, что переживал, что и как будет происходить.
Но прямо сейчас я счастлив и спокоен. А день, когда я стал футболистом "Зенита", запомню на всю жизнь.
Это серьезный вызов. Мой переход точно войдет в историю", – заявил Бакаев.
Не пропустите: Радимов ярко потролил Зарему. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Комличенко вернулся в "Динамо"
-
Сперцян получил предложения из Франции и Германии
-
Арда Туран завершил карьеру игрока
-
Жоаозиньо получил статус свободного агента
-
Президент "Урала" нашел виновных в решении не расширять РПЛ
-
Джикия приехал на медосмотр на "Волге"
-
На Зинченко претендуют три клуба АПЛ
-
"Шахтер" определился со страной базирования
-
Бакаев рассказал, почему взял 7-й номер в "Зените"
-
"Не от большого ума": Широков встал на защиту Рыбуса
-
Кассьерра обсудил детали контракта с "Зенитом"
-
Паршивлюк продолжит выступать за "Динамо"
-
Появились подробности назначения Бердыева в иранский клуб
-
Лучший бомбардир РПЛ может перейти в "Пари НН"
-
Бакаев рассказал, как решился на переход в "Зенит"
-
Главные новости дня: 20 июня
-
"Манчестер Юнайтед" предложил 60 млн евро за форварда "Порту"
-
"Барселона" вышла из борьбы за Рафинью
-
Кулибали отказал "Барселоне"
-
"Интер" подпишет талантливого защитника