Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен

Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал, как решился на переход в "Зенит", являясь воспитанником "Спартака".

По словам футболиста, для него это очень ответственный момент.

"Переход в большой клуб с историей – очень ответственный момент в моей жизни, в моей карьере.

Так как я все время играл в одной команде (за исключением аренды в Тулу), то никогда не представлял, как происходит переход: подписание контракта, переговоры, гостиницы, самолеты. Не скрою, что переживал, что и как будет происходить.

Но прямо сейчас я счастлив и спокоен. А день, когда я стал футболистом "Зенита", запомню на всю жизнь.

Это серьезный вызов. Мой переход точно войдет в историю", – заявил Бакаев.

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