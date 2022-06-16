Бакаев рассказал, как готовится к матчу против "Спартака"

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев рассказал о настрое на матч со "Спартаком" в матче за Суперкубок России.

Битва за трофей состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.

"Готов ли я сыграть в матче за Суперкубок России? Конечно. Впереди 20 дней, если не больше. Пройду сборы, дай бог, без травм, и вместе с партнёрами будем готовы к этому бою", — приводит слова Бакаева официальный сайт питерского клуба.

Напомним, что 25-летний Бакаев этим летом сменил "Спартак" на "Зенит".

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