Бакаев рассказал, будет ли он праздновать голы в ворота "Спартака"
Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен
Полузащитник петербургского "Зенита" Зелимхан Бакаев рассказал, что он не будет праздновать голы, забитые в ворота его бывших клубов московского "Спартака" и тульского "Арсенала".
"Что будет, когда забью "Спартаку"? Ничего не будет. Радоваться не буду точно. Потому что это неправильно будет, я думаю. Если Туле забью, тоже не буду радоваться. Даже если проведу один день в какой-то команде, не буду радоваться голам в ее ворота. В любом случае это уважение к клубу. Если буду радоваться, ни одному человеку это не понравится. Будут говорить, что это некрасиво и неправильно", – сказал футболист в интервью пресс-службе петербургского клуба.
Напомним, что 25-летний Бакаев является воспитанником "Спартака". Несколько дней назад он перешел в "Зенит" на правах свободного агента.
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