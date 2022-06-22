Бакаев рассказал, будет ли он праздновать голы в ворота "Спартака"

Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен

Полузащитник петербургского "Зенита" Зелимхан Бакаев рассказал, что он не будет праздновать голы, забитые в ворота его бывших клубов московского "Спартака" и тульского "Арсенала".

"Что будет, когда забью "Спартаку"? Ничего не будет. Радоваться не буду точно. Потому что это неправильно будет, я думаю. Если Туле забью, тоже не буду радоваться. Даже если проведу один день в какой-то команде, не буду радоваться голам в ее ворота. В любом случае это уважение к клубу. Если буду радоваться, ни одному человеку это не понравится. Будут говорить, что это некрасиво и неправильно", – сказал футболист в интервью пресс-службе петербургского клуба.

Напомним, что 25-летний Бакаев является воспитанником "Спартака". Несколько дней назад он перешел в "Зенит" на правах свободного агента.

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