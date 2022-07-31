Бакаев прокомментировал свой первый гол за "Зенит"

Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен

Хавбек "Зенита" Зелимхан Бакаев прокомментировал свой первый гол в составе питерского клуба.

Футболист отличился в матче 3-го тура РПЛ с "Локомотивом" (5:0).

"Очень хотелось забить или результативным действием отметиться, если честно. Для меня этот гол очень важен — не описать словами. 2:0, между прочим, самый опасный счёт. Так что надо было забивать ещё, чтобы спокойнее было. Знаете, мои друзья ненавидят меня за моё исполнение пенальти. Говорят, у них сердце болит от того, как я это делаю. Но я привык так исполнять и уверен в таких ударах", — сказал он.

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